قال ابن عم الجندي الشهيد فهد الرويلي إن زوجة الشهيد التي تقيم بالجوف كانت قد حضرت لزيارة زوجها بالقطيف قبل يومين فقط من استشهاده، وأنها عادت للجوف برفقة جثمانه.
وأبان ابن عم الشهيد ويدعى “فهد جلباخ” أن الشهيد اتصل بوالدته قبل ساعة واحدة من استشهاده، وقد أخبرها بنيته زيارتهم في الأسبوع المقبل، مضيفاً وفقاً لصحيفة “مكة” أن جثمان الشهيد وصل للجوف عبر طائرة خاصة حيث تمت الصلاة عليه ودفنه بمشاركة أمير المنطقة الأمير فهد بن بدر.
من جهته، أوضح والد الشهيد “قاعد الرويلي” أن الشهيد هو ابن الوطن قبل أن يكون ابنه، مبيناً أنه تم تعيينه بالدوريات الأمنية بالشرقية عقب تخرجه من دورة الأمن العام.
يذكر أن الرويلي استشهد مساء أمس الأول الثلاثاء بعد أن بادر مجهولون بإطلاق النار عليه عقب اشتباهه في سيارتهم واعتراضها بالقرب من مستشفى القطيف المركزي.
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