تواصل هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيقات في قضية دهس رجل أمن والاعتداء على آخر بكورنيش جدة، وذلك بعد الإطاحة بالجناة السبعة المتورطين في الجريمة.
وقررت الهيئة إحالة ملف المتهم الثالث وهو سعودي الجنسية ويدعى صديق ماجد الرشيدي (17 عاماً) إلى دار الملاحظة الاجتماعية لصغر سنه، وتبين من التحقيقات أنه من قام بعملية الدهس.
كما أودعت الهيئة بقية المتهمين الستة في التوقيف الموحد، وهم ثلاثة تشاديين، ويمنيان، ونيجيري، وجميعهم في العشرينيات من العمر، وبعضهم من مخالفي نظام الإقامة، وبعضهم الآخر لا يحمل إثبات هوية، وتم الإطاحة بهم في أماكن متفرقة.
ويواجه المتهمون السبعة تهم الاعتداء ودهس رجل أمن وإثارة الفوضى، والقيام بتصرفات وممارسات من شأنها الإخلال بالنظام العام وتهديد سلامة الناس وتعطيل رجال الأمن عن أداء واجباتهم ومسؤولياتهم.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج