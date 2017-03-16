أصدرت الجهات العليا تعليمات مشددة لوزارة الصحة بعدم تقديم الخدمات العلاجية للمرضى مجهولي الهوية، إلا بوجود جهة ضامنة كالهلال الأحمر أو الشرطة تلتزم باستلامه بعد العلاج.
وأوضحت مصادر، وفقاً لـ”الوطن”، أن التعليمات استثنت الحالات الطارئة إضافة للمرضى الذين يجلبون بواسطة الجهات الأمنية، وسمحت بعلاجهم دون ضامن، مشترطة أن تلتزم الجهة الأمنية بإحضار هوية المريض واستلامه.
وتلقت الصحة أيضاً تعليمات مشددة بضرورة تفتيش جميع المرضى قبل دخولهم للأقسام، وكذلك تفتيش الزوار والموظفين إن دعت الحاجة لذلك، والتأكد من عدم وجود ممنوعات لدى المريض، ويجب أن يشمل التفتيش جميع جسد المريض والأعضاء الصناعية وملابسه وممتلكاته، وذلك بحضور ممرض أو ممرضة ورجل أمن.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج