قالت مصادر إن القائمين على السوق المركزي الجديد للخضار والفواكه والذي سيتم إقامته شمال جدة سيخصصون 200 بسطة للسيدات.
وأبانت أن هذه الخطوة ستسهم في توفير مزيد من الفرص للسيدات في هذا المجال، مضيفة وفقاً لصحيفة “الوطن” أنه يمكن توظيفهن كبائعات في المباسط، وفي أعمال التعبئة والتغليف، وتوضيب الخضار والورقيات والفواكه.
وأوضحت أن السوق الجديد يقع على مساحة 500 ألف متر مربع، وسيضم أقساماً للخضار والفواكه، والورقيات، واللحوم والأسماك، إلى جانب موقع مخصص للنساء للعمل في نشاط تغليف وتعليب الخضار والفواكه.
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