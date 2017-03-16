نظم أحد مشاهير “سناب شات” قصيدة هجا فيها أحد ملاك الإبل، ووصفه بأوصاف مسيئة، وذلك تعبيراً عن عدم رضاه بالعطية التي قدمها له مالك الإبل وهي عبارة عن “حوار” ومبلغ من المال.
وأبان مصدر أن الشخص المشهور نزل ضيفاً ليومين عند مالك الإبل الذي كان يستعد للمشاركة في مسابقة الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل، وأن المشهور التقط عدداً من الصور ومقاطع الفيديو مع الإبل، مبيناً وفقاً لصحيفة “الوطن” أنه في ختام الزيارة أهدى مالك الإبل المشهور حواراً ومبلغاً مالياً.
وأوضح أن صاحب الإبل فوجئ بالمشهور يهجوه في قصيدة نشرها على حسابه بـ”سناب شات”، واستغرب من ذلك التصرف، واصفاً المشهور بالمسكين لأنه يستجدي المال بالشعر، فإذا نال مراده مدح، وإن لم ينل هجا، مضيفاً أنه لن ينزل لمستواه ويقاضيه.
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