رزق الأستاذ / طارق بن حمود الجهني مدير إدارة تقنية المعلومات بالغرفة التجارية والصناعية بالخرج بمولودة اتفق على تسميتها بـ (سارة)جعلها الله من مواليد السعادة و قرة عين لوالديها .
غرفة الخرج تهنئ أبو حمود على قدم المولودة ورزقك الله برها .
رزق الأستاذ / طارق بن حمود الجهني مدير إدارة تقنية المعلومات بالغرفة التجارية والصناعية بالخرج بمولودة اتفق على تسميتها بـ (سارة)جعلها الله من مواليد السعادة و قرة عين لوالديها .
غرفة الخرج تهنئ أبو حمود على قدم المولودة ورزقك الله برها .
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