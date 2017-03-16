استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم “الخميس” خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قاعة الشعب الكبرى في العاصمة الصينية بكين.
وأجريت مراسم الاستقبال لخادم الحرمين الشريفين، حيث التقطت الصور التذكارية، ثم صافح خادم الحرمين الشريفين كبار المسؤولين في الحكومة الصينية، كما صافح الرئيس الصيني أعضاء الوفد الرسمي المرافق لخادم الحرمين الشريفين.
ويقوم خادم الحرمين الشريفين بجولة آسيوية زار خلالها عدة دول منها ماليزيا وإندونيسيا وسلطنة بروناي واليابان والصين.وفق “أخبار 24”.
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