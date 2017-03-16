نفى المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور العقيد طارق الربيعان، ما تردد عن قيام رجال المرور بحملات خاصة على مخالفتي التأمين والفحص الدوري.
وأكد الربيعان عدم صدور أي توجيه بشأن تنفيذ حملة خاصة على الفحص أو التأمين، مشيراً إلى أنه في حالة تسجيل مخالفة من قِبل رجل المرور على ذلك فلا يحاسب على ذلك؛ لأنها من صميم مهامه.
وحول الشكوى من الزحام الشديد في مراكز الفحص الدوري، قال الربيعان وفقاً لـ”الوطن”، إن افتتاح مراكز جديدة يتطلب وقتاً ويحتاج إلى إمكانات، لافتاً إلى وجود توجيهات وإستراتيجية بتعزيز مراكز الفحص الموجودة حالياً بمراكز أخرى خاصة في الرياض وجدة.
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