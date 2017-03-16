أعلنت وزارة الإسكان اليوم (الخميس)، أسماء وبيانات 7.293 من مستفيدي الدفعة الثانية من المنتجات السكنية لعام 2017.
وبلغت جملة المنتجات السكنية بالدفعة الثانية 17.923 منتج موزعة على كل مناطق المملكة؛ فبلغ عدد الوحدات السكنية بالدفعة الثانية 4223 وحدة، كان نصيب منطقة الرياض منها 1044 فيلا، ومكة المكرمة 839 فيلا، وجازان 662 فيلا، والقصيم 524 فيلا، والجوف 521 فيلا، والشرقية 270 فيلا، والحدود الشمالية 248 فيلا، والباحة 115 فيلا.
وشملت الدفعة الثانية 6 آلاف قطعة أرض سكنية وزعت على منطقة عسير بعدد 3175 أرضاً، والرياض 1248 قطعة، وجازان 483 قطعة، والشرقية 346 قطعة، الجوف 337 قطعة، وتبوك 142 قطعة، والقصيم 98 قطعة، الحدود الشمالية 89 قطعة، الباحة 82 قطعة.
وتضمنت الدفعة الثانية أيضاً إصدار صندوق التنمية العقارية 7700 “دعم تمويلي” بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، كان نصيب منطقة الرياض منها 1958، ومكة المكرمة 1402، والشرقية 1200، والقصيم 803، والمدينة المنورة 574، وعسير 562، وتبوك 296، وحائل 221، والحدود الشمالية 195، ونجران 189، والباحة 141، والجوف 129، وجازان 30.وفق “أخبار 24”.
ويمكن الاطّلاع على الأسماء من خلال بوابة “سكني” على هذا الرابط.
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