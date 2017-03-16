نظمت مدرسة ابن خزيمة الابتدائية اليوم الأربعاء الموافق 16 / 6 / 1438 وبرعاية إعلامية من الشريك الإعلامي ” صحيفة اليمامة الالكترونية برنامج ( الخطاط الصغير ) على مستوى المدارس الابتدائية بمحافظة الخرج ، و بمشاركة 21 مدرسة وحضور 44 طالباً ، في يوم تجلت فيه كل معاني الإنتماء للغة الأم لغتنا العربية العريقة وما يميزها من جمال حروفها ، حيث يتنافس بالفوز في البرنامج عشرون طالبا متميزا بالخط العربي ، فقد أقيم البرنامج بحضور مدير النشاط الطلابي الاستاذ / منصور السعيدان ، ومشرف النشاط ( شعبة البرامج العامة والتدريب ) الاستاذ / محمد المطرفي ، ومدير قسم تطوير المدارس بإدارة التعليم الاستاذ / عبدالله الجميعه ، و الاستاذ/ محمد الخرجي والاستاذ/ مطلق القحطاني من قسم التطوير .
بدأ البرنامج بكلمة ترحيبية ألقاها رائد النشاط بمدرسة ابن خزيمة والمشرف التنفيذي للبرنامج الاستاذ / فهد المقرن رحب بالمدارس المشاركة ورواد النشاط والطلاب على حضورهم ، وشكر لقائد المدرسة الاستاذ/ فيصل بن عبدالله البريقي المشرف على البرنامج والداعم لكل برنامج هادف
كما قدم شكره وتقدير لمدرسة الجامعة الأهلية ولرائد النشاط الاستاذ القدير/ أحمد شعبان على دوره الكبير في البرنامج وحسن تعاونه ،وللجنة التحكيم وهم: الأستاذ علي الوهيبي مشرف التربية الفنية و الاستاذ/ محمود بشير عبدالمجيد ، والاستاذ/ عصام منصور زيان ، والاستاذ/ ياسين محمد سلاّم من مدارس الجامعة الاهلية .
عقب ذلك انطلقت الدورة التدريبية عن أهمية وأنواع الخط العربي وتطور الخط العربي نفذها لجنة التحكيم ومشرف التربية الفنية .تلا ذلك اختبار وتنافس في أفضل خط بين الطلاب عبر استمارة واحدة وزعت عليهم ، ومن ثم اجتماع لجنة التحكيم لاختيار الفائزين .وفي نهاية البرنامج تم تكريم لجنة التحكيم والمدارس والطلاب المشاركين سلمها مدير النشاط الطلابي الاستاذ / منصور السعيدان ،ومدير قسم تطوير المدارس بإدارة التعليم الاستاذ / عبدالله الجميعه .
الجدير بالذكر أن البرنامج بدأ بمرحلة أولى ،وإعداد دليل تدريبي وإجراء مسابقة داخل كل مدرسة وترشيح أفضل طالبين للدخول في المنافسة بين طلاب المدارس ، والمرحلة الثانية ورشة عمل وإجراء اختبار في الخط عبر استمارة واحدة في مدرسة ابن خزيمة
يليها إعلان الفائزين وتكريم أفضل 20 طالباً وتكريم خاص لأفضل 5 طلاب ، وإنشاء نادي الخط العربي بهذه المجموعة وعمل دورات تطويرية لهم .
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