استمراراً لجهود الجهات المعنية بقطاع الكهرباء، وما توليه من اهتمام للموضوعات المتعلقة بالسلامة، تستضيف العاصمة الرياض الندوة الرابعة لخبراء السلامــة الكهربائية، بعنوان “السلامة من مخاطر الكهرباء في مباني ومنشآت التجمعات البشرية .. السلامة أولاً “، والتي سيجري افتتاح فعالياتها صباح يوم الأربعاء الموافق 22 مارس الجاري وتستمر لمدة يومين، في نادي الشركة السعودية للكهرباء، بتنظيم من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وبمشاركة الشركة السعودية للكهرباء، وبدعم عدد من الجهات الحكومية والخاصة، ومن المقرر أن تسلط الندوة الضوء على العديد من المواضيع المهمة في مجال السلامة الكهربائية في مباني ومنشآت التجمعات البشرية والتي سيتم عرضها من متحدثين متخصصين في مجال السلامة الكهربائية من المملكة وجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى أمريكا وكندا والهند.
وستناقش الندوة متطلبات السلامة للحد من مخاطر الكهرباء في تلك المباني، بهدف الاستفادة من الخبرات الدولية في إعداد وتطوير تشريعات وطنية لحماية منشآت ومباني التجمعات البشرية من مخاطر الكهرباء التي قد تؤدي إلى وقوع الحوادث أو الحرائق كما تهدف إلى زيادة الاهتمام بتحقيق قواعد السلامة الكهربائية لحماية العنصر البشري والاقتصاد الوطني، ورفع الوعي لبناء برامج توعوية متخصصة في السلامة الكهربائية، وإبراز واقع الصيانة الدورية والوقائية في منشآت ومباني التجمعات البشرية في المملكة.
وتدعو وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المتخصصين والمهتمين للتسجيل لحضور الندوة ولمزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع الالكتروني للندوة (www.electricalsafety.com.sa).
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