نفذ النشاط الرياضي بمدرسة ابن خزيمة الابتدائية برنامج ” رشاقتي ..للوزن المثالي ” المشروع الصحي الذي يهدف إلى تعزيز الصحة البدنية للوصول إلى جسم سليم ورشيق .
فقد أقيم حفل تكريم الطلاب المشاركين في البرنامج والذي وصلوا لمرحلة متميزه من تخفيف أوزانهم ، بحضور مدير قسم تطوير المدارس بإدارة التعليم الاستاذ عبدالله الجميعه ، وقائد المدرسة الأستاذ فيصل البريقي ،استمعوا فيه لشرح مفصل عن أهداف وخطة البرنامج من مشرف البرنامج الأستاذ عبدالعزيز السعيدان معلم التربية البدنية ، وفكرة استمارة لكل طالب مشارك وحصر بياناته ووزنه ومتابعته أسبوعيا ، تلا ذلك تكريم الطلاب المشاركين ، فكلمة مدير قسم التطوير بإدارة التعليم الاستاذ عبدالله الجميعه الذي أشاد بالبرنامج وأوصى الطلاب بالاستفادة منه والتقيد بتعليمات المعلم ،كما قدم شكر لقائد المدرسة الاستاذ فيصل البريقي والاستاذ عبدالعزيز السعيدان ،للنشاط الطلابي وكل منسوبي المدرسة التي تتقدم في تطرير رسالتها التربوية
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