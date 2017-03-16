علّق مرور محافظة بيشة على اللوحة الإرشادية التي ظهرت ضمن فعاليات أسبوع المرور الخليجي مُدون بها ملاحظات للمرأة أثناء القيادة، مؤكداً أن المُتسبب في الخطأ إحدى وكالات الدعاية والإعلان، وأن شعبة المرور تعاملت معه سريعاً برفع اللوحة من موقعها وإتلافها.
وأوضح مدير شعبة المرور بالمحافظة العقيد مناحي السبيعي أن اللوحة صُممت بواسطة إحدى وكالات الدعاية والإعلان بالمحافظة برعاية جهة خاصة داعمة لفعاليات أسبوع المرور الخليجي، مشيراً إلى أن الوكالة اعترفت بالخطأ؛ لقيامها بطباعة اللوحة التي تخص دولة خليجية أخرى دون النظر في محتواها.
وبيّن السبيعي أن شعبة المرور اكتشفت الخطأ سريعاً وقامت برفع اللوحة من الموقع وإتلافها، لافتاً إلى أنه صدر قرار بعدم التعامل مستقبلاً مع تلك الوكالة في أي برنامج مروري آخر، كما تجرى تحقيقات أخرى لمحاسبة كل المتسببين في هذا الخطأ.
وكان مغردون بـ”تويتر”٬ قد تداولوا أمس صورة للوحة إرشادية تشير إلى خطورة انشغال المرأة بالمكياج وتسريح الشعر أثناء قيادة السيارة، قالوا إنها عُرضت ضمن فعاليات أسبوع المرور الخليجي بمحافظة بيشة في منطقة عسير.وفق “أخبار 24”.
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