نظم النادي السعودي بجامعة نورث داكوتا بمدينة فارجو معرضا للتعريف بحضارة وثقافة المملكة بتاريخ 10 مارس 2017م وقد دعى النادي جميع أعضاء هيئة التدريس والطلاب في الجامعة لحضور المعرض كما حضر المعرض العديد من الأشخاص ممن لديهم حب الإطلاع على ثقافات الشعوب وعاداتهم. وقد حضي المعرض بتغطية إعلامية من القنوات التلفزيونية والصحافة المحلية لمدينة فارجو بولاية نورث داكوتا. علما بأن المعرض يقام للمرة الأولى بتاريخ جامعة نورث داكوتا وحضي باهتمام غير مسبوق. هذا ويحرص النادي السعودي بجامعة نورث داكوتا بمدينة فارجو على تنظيم مثل هذا المعرض في العام المقبل بعد النجاح الملموس لمعرض هذا العام ولله الحمد .
صالح الخليفة ممثل الشؤون المالية للنادي: أننا حرصنا على تنظيم ذلك المعرض لإبراز الوجه الثقافي والحضاري لمملكتنا الغالية ولذلك أخذنا بعين الإعتبار نشر المعلومات الجغرافية والثقافية عن المملكة لزوار المعرض إضافة لروح الفن والفلكلور السعودي والأزياء من جميع مناطق المملكة .
عبدالمجيد الرويثي: سعيدون للغاية بإقامة هذا المعرض ولمسنا حب الشعب الأمريكي للتعرف على ثقافات الشعوب الأخرى ولذلك نسعى بمشيئة الله تعالى على إقامة هذا المعرض بشكل دائم من كل عام.
عبدالعزيز عطاء الله : أن المعرض غني بالمعلومات الثقافية والحضارية للمملكة كما أننا حرصنا على إضافة لمسات فنية لإبراز الفلكلور السعودي مثل المزمار والعرضة والدحة والسعب كما استهوى ركن الحناء العديد من الطالبات الأمريكيات اللواتي إنبهرن بهذا الفن.
بدر النصيان ممثل الشؤون الثقافية للنادي: حرصنا على تخصيص مواقع لشد إنتباه زوار المعرض فهناك الركن الرئيسي للخيمة التراثية واللبس التقليدي للرجال والنساء وركن الكتابة العربية وركن الحناء وركن المنشورات والكتب ونحمد الله تعالى أننا رأينا لمسنا الإنبهار والسعادة على وجوه زوار المعرض.
تغريد الحميد ممثلة شؤون الطالبات في النادي السعودي قالت بأننا عملنا بجد وإجتهاد طيلة الأيام الماضية وحرصنا كل الحرص على إخراج هذا المعرض بأبهى صورة لأن نجاح مثل هذه المعارض هو بمثابة نجاح لنا جميعا كطلاب وطالبات سعوديين فنحن سفراء لوطننا في الخارج ووطننا يستحق الكثير.
مريم الرويثي :يسعدنا أن ننقل ثقافتنا وعاداتنا للمجتمع الأمريكي ونلتمس منهم شغفا لمعرفة المزيد عن المملكة وشعبها والعادات والتقاليد ونحن نسعى بإقامة تلك المعارض على تحقيق الهدف المنشود لتعريف الشعب الأمريكي ببلدنا وحضارتنا.
كارلي جنيرسون :مشرفة الطلاب الدوليين بالجامعة قالت بأن المعرض باهر وملفت للانتباه ولم تتوقع أن يكون التنظيم بهذا الشكل الجميل خصوصا لعدد الطلاب السعوديين القليل في الجامعة وأضافت أنها سعيدة للغاية لحضورها اليوم.
مورجن باريش –صحفية- قالت بأنها لم تكن تعلم بوجود طلاب وطالبات سعوديون بولاية نورث داكوتا وأن تنظيم مثل تلك المعارض لاشك بأنها تمثل خطوة مهمة لتعريف الشعب الأمريكي بثقافة المملكة وشعبها وأنها مفتاح لتقريب الشعوب من مختلف بلدان العالم بجو يملأه الحب والأمان.
كما نرفق لكم تغطية محطة التلفزيون الملحلية للمعرض في الرابط التالي:
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