اختتمت مباريات المجموعة الأولى لبطولة الهيئات والقطاعات الحكومية مساء أمس الأربعاء بلقاء وحيد جمع بين فريقي شركة الكهرباء وقاعدة الأمير سلطان الجوية على ملعب نادي المؤسسة العامة للصناعات العسكرية بالخرج وانتهى اللقاء بفوز مستحق لقاعدة الأمير سلطان الجوية بتسعة أهداف مقابل هدف وحيد لشركة الكهرباء سجل للقاعدة هدافه خليل هزازي سبعة أهداف الذي أصبح هو هداف البطولة وهدف لكلاً من منيف العنزي وبندر الدوسري فيما جاء هدف شركة الكهرباء الوحيد بواسطة اللاعب شبنان الدوسري.
وبعد نهاية اللقاء صرح اللاعب شبنان الدوسري معللاً خسارة فريقه اليوم بقوله قابلنا فريقاً قوياً بأداءه داخل الملعب ومستعد لخوض غمار المنافسة منذ وقت مبكّر بخلاف فريقنا الذي كان استعداده متأخراً وبعد خروجنا الآن اتمنى أن يحالفنا التوفيق في البطولات القادمة وأشكر المنظمين والقائمين على هذه البطولة.
من جهة أخرى بارك اللاعب خليل هزازي لزملائه اللاعبين بعد الفوز وقال كنّا متعاهدين على كسب اللقاء وحسم المباراة مبكراً وتحقق لنا مانريد وأمامنا الآن مباراة دور الأربعة ونحن عاقدين العزم على تجاوزها لأن أمامنا هدف واحد نسعى لتحقيقه وهو نيل لقب البطولة.
وبعد ختام مباريات المجموعة الأولى تصدر فريق قاعدة الأمير سلطان الجوية المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط وبفارق الأهداف عن فريق جامعة سطام الذي حل في المركز الثاني.
وسوف يقابل فريق قاعدة الأمير سلطان الجوية صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية وصاحب المركز الأول من المجموعة الثانية في مواجهة فريق جامعة سطام.
وينتظر أن تختتم مباريات المجموعة الثانية يوم الأحد المقبل بلقائين الأول سيجمع بين كلية التقنية وإدارة التعليم وفي اللقاء الآخر يلتقي الفريق المستضيف الصناعات العسكرية بفريق مستشفى الملك خالد لتحديد مراكز الفرق المتأهلة من هذه المجموعة.
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