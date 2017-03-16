قام رجل وبرفقته امرأة يصطحبان طفلة بعملية سرقة قطع ذهبية من محل في حائل بعد أن خدعا أصحابه، واستغلا الطفلة الصغيرة التي كانت معهما في خطتهما.
وأظهرت كاميرا المراقبة في المحل دخول الرجل أولا ومعه الطفلة، واتجه بها للجزء البعيد من المحل الخالي من الزبائن، ووضع الطفلة فوق الألواح الزجاجية لعرض الذهب، ثم جاءت المرأة، وتظاهرت بالاعتناء بالطفلة، فيما كانت تحجب هي والطفلة الرؤية عن أصحاب المحل، وتغطيان على الرجل.
وبسرعة مد الرجل يده إلى مكان القطع الذهبية المعروضة وسرق منها، وأعطى ما سرق للمرأة التي أسرعت وأخفتها في ملابسها، وأكملت الادعاء بالعناية بالطفلة، وتوجه الرجل عقب ذلك متحدثًا إلى البائع، متظاهرًا برغبته في الشراء منه.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج