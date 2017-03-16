رفضت محكمة الأحوال الشخصية بجدة اليوم (الأربعاء)، طلب امرأة إثبات رجعة زوجها رجل الأعمال لها، بعد أن كان قد طلقها بصك شرعي، وأحالت الدعوى إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها.
وادعت الزوجة أن الطلاق غير صحيح، لأن زوجها كان فاقدًا للأهلية عندما طلقها، وتم الحجر عليه، وأن موضوع الطلاق من تدبير أطراف أخرى، كما قدمت للمحكمة خطاباً رسمياً صادراً منذ سنوات من إحدى سفارات المملكة في الخارج، حيث كانت تقيم مع الزوج، يثبت أن الزوج راجع زوجته، وأن الطلاق كان طلقة واحدة، وليس طلاقًا بائنًا.
ولكن المحكمة وفقًا لـ “عين اليوم”، رفضت طلب المرأة، وتمسكت بصك الطلاق السابق، لا سيما أنه تم تصديقه من محكمة الاستئناف في وقت سابق، فطلبت الزوجة استئناف الحكم الجديد أمام محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة، فأجيبت لطلبها.
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