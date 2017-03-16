أنهى مواطن الجدل الدائر في مواقع التواصل الاجتماعي حول سبب وجود طائرة متوقفة داخل “ساحة تشليح” تقع على الطريق السريع بين القصيم والمدينة المنورة.
وأوضح المواطن عبدالله الحمزة، في مداخلة مع “إم بي سي”، أن ملكية الطائرة تعود إليه، حيث اشتراها من المطار بعد انتهاء فترة تشغيلها الافتراضية، مشيرا إلى أنها من طراز “بوينج 737”.
وأوضح أن جميع أجزاء الطائرة موجودة بالكامل، لافتاً إلى أنه تكبد عناء نقلها من المطار إلى موقعها الحالي، مثمناً جهود الجهات المختصة التي ساعدته خلال عملية نقلها.
وأفاد الحمزة بأن الطائرة ستتحول مستقبلاً إلى مطعم؛ لجذب الزائرين إلى المنطقة، مشيراً إلى أنه ينتظر اكتمال بيع المعدات والمعادن الموجودة في الموقع ليبدأ في مشروع تحويل الطائرة، وجعلها نقطة جذب سياحي.
وفق “أخبار 24”.
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