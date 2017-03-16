كشف عزيز شقيق الشهيد رجل الأمن فهد الرويلي الذي استشهد في القطيف، أن آخر لقاء للشهيد مع ذويه كان قبل شهر، عاد بعده لعمله في الدوريات الأمنية بالقطيف.
وأضاف، وفقًا لـ “العربية نت”، أن أخاه الشهيد فهد، 25 عامًا، التحق بالجهاز الأمني قبل سنتين، وكان حريصاً على أداء عمله بدقة، وظل في تواصل مع الأسرة، بين فترة وأخرى، إلى أن تفاجأت بخبر استشهاده أول أمس الثلاثاء، وتمت الصلاة عليه ظهر أمس في سكاكا بمسجد الحرمين.
وكانت صورة للفقيد مع طفله الرضيع “سلمان”، الذي رُزق به قبل شهرين فقط، وهو يحمله بين يديه، وأطلق عليه اسم “سلمان” تيمناً ومحبة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
يُذكر أن الرويلي استشهد بإطلاق نار من مجهولين أول أمس الثلاثاء، أثناء عمله، إثر اعتراضه سيارة تقف بالقرب من مستشفى القطيف المركزي بعد الاشتباه بها.
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