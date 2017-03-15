شَدَّدَ عايض مبخوت، المدير التنفيذي لنادي الجزيرة الإماراتي، أن إدارته لم تفاوض صانع ألعاب النصر أحمد الفريدي، وذلك رداً على أنباء انتشرت في وسائل الإعلام السعودية مؤخراً.
وساهم غياب الفريدي (29 عاماً) عن تدريبات فريقه لمدة 3 أيام منذ خسارة نهائي كأس ولي العهد أمام الاتحاد الجمعة الفائتة، في رواج شائعة انتقاله إلى صفوف متصدر دوري الخليج العربي الذي خسر البارحة من الفتح السعودي صفر – 3 ضمن البطولة الآسيوية.
من جانبه قال عايض مبخوت في تصريحات خاصة لـ”عين اليوم”: “لم نفاوض الفريدي، ودياً أو حتى رسمياً، ولا أعرف لماذا تزج الصحافة باسم الجزيرة في مفاوضات وهمية”.
وأضاف تنفيذي الجزيرة في حديثه قائلاً: “نحن نحترم نادي النصر عبر رئيسه الأمير فيصل بن تركي وعلاقتنا مع الأشقاء أكبر من كرة قدم، ولو رغبنا في استقطاب لاعب نصراوي سندخل من الباب بشكل رسمي”.
وبحسب مصدر عائلي مقرب من الفريدي الذي سينتهي عقده أواخر موسم 2018، فإن اللاعب يشعر بالحزن جراء ابتعاده عن التشكيلة الأساسية لمباراة نهائي الكأس وذلك لصالح القائد المدافع حسين عبد الغني، بينما هناك سبب آخر أشار إليه المصدر، وهي المبالغ المالية المتأخرة التي يدين بها أصفر الرياض لصالح لاعب الوسط الذي يستلم أجراً سنوياً يقدر بـ6 ملايين ريال خلاف الراتب الشهري المقدّر بـ20 ألف ريال.
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