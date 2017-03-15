تفاجأ ولي أمر طالب كان ينتظر عند باب مدرسة ابتدائية، اليوم (الأربعاء)، بهروب 4 طلاب من المدرسة بعد تسلقهم للبوابة الرئيسية للمدرسة، ومن ثم قفزوا إلى الشارع.
وقال متداولو المقطع إنه صور في محافظة ينبع البحر، قبل موعد الانصراف الرسمي بعشر دقائق، فيما أبدى مصور المقطع استغرابه مما يرى، ووثّقه ليكون بمثابة بلاغ للانتباه والحفاظ على حياة الأبناء.
وعلق مرتادو مواقع التواصل على المقطع بأنه يعبر عن إهمال جسيم من إدارة المدرسة، ومن أسر الطلاب، لافتين إلى أن الخطورة لا تكمن فقط في التأثير التربوي على سلوكيات الأطفال وحسب، بل تتعداه إلى احتمال إصابة أحدهم أثناء تسلقه ونزوله على البوابة الحديدية.
وفق “أخبار 24”.
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