قال وزير البترول المصري طارق الملا، اليوم (الأربعاء)، إن المملكة وافقت على استئناف تلقي مصر شحنات من المنتجات النفطية عبر شركة أرامكو.
وأضاف الملا أن العمل يتم في الوقت الحالي على التنسيق بشأن الجداول الزمنية المحددة لاستقبال الشحنات من المملكة والتي شهدت توقفاً في الفترة الماضية.
وأفاد وزير البترول بأن توقف شركة “أرامكو” عن إرسال الشحنات كان يعود للظروف التي شهدتها أسواق النفط العالمية، بالإضافة إلى بعض أعمال الصيانة التي تجرى على معامل التكرير.وفق “أخبار 24”.
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