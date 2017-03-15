( إنا لله وإنا إليه راجعون)
انتقلت إلى رحمة الله والدة عبدالعزيز عبدالله السويلم. ( النشاط الطلابي ) وسوف يصلى عليها غداً بعد صلاة العصر بجامع بن باز بالدلم.
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والدة عبدالعزيز عبدالله السويلم فى زمة الله
والدة عبدالعزيز عبدالله السويلم فى زمة الله
الخرج اليوم - سعود الحربي :
( إنا لله وإنا إليه راجعون)
( إنا لله وإنا إليه راجعون)
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