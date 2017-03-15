قالت مصادر إن مركز الحوار الوطني أجرى استطلاعاً للرأي طلبته منه إحدى الجهات الحكومية، حول قيادة المرأة للسيارة بالمملكة بين القبول والرفض.
واشترطت الجهة التي طلبت الاستطلاع وفقا لـ”مكة” أن يكون منهجياً وعملياً وشاملاً لجميع مناطق المملكة رجالاً ونساء، على أن تسلم نتائجه بشكل سري، ويكون لها حرية نشره من عدمه.
وأضافت ان الاستطلاع يأتي في سياق دراسة إقرار قيادة المرأة للسيارة، والوقوف على رأي جميع شرائح المجتمع حول تلك القضية.
وأوضحت أن المركز الذي أجرى الاستطلاع يملك قاعدة بيانات ضخمة بأرقام جوالات المواطنين السعوديين، وأنه اختار حجم العينة التي يجري عليها الاستطلاع في أي منطقة اعتماداً على نسبة المواطنين القاطنين بها، مشيرة إلى أنه يتم مراجعة منهجية الاستطلاع من قبل أكاديميين متخصصين.
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