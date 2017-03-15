تعلن وزارة الإسكان اليوم الأربعاء عبر موقع “سكني”، عن 17.923 مستفيد هم الدفعة الثانية لتخصيص المنتجات السكنية والتمويلية لمنتصف شهر مارس الحالي.
وتضمنت الدفعة المعلنة 4.2 ألف فيلا سكنية، و6 آلاف أرض سكنية مطورة، و7.7 ألف تمويل سكني، فيما أكدت الوزارة أنها ستعلن في 15 أبريل المقبل التخصيص القادم من المنتجات السكنية.
ولفت مستشار وزير الإسكان الأمير سعود بن طلال خلال المؤتمر الصحفي، أن عدد المستفيدين المعلن عنه اليوم أكبر من العدد الذي أعلن عنه في منتصف الشهر الماضي، فيما أوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية أيهم يوسف أن إطلاق مركز مستفيدي التمويل المدعوم، جاء لتذليل الصعاب أمام المستفيدين.وفق “أخبار 24”.
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