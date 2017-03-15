أعلنت وزارة الداخلية اليوم “الأربعاء” تفاصيل استشهاد رجل أمن بمحافظة القطيف بعد قيام عناصر إرهابية بإطلاق النار عليه.
وذكر المتحدث الأمني لوزارة الداخلية أن دورية أمنية اشتبهت بسيارة من نوع “برادو” بالقرب من مستشفى القطيف المركزي، وعند مبادرة قائد الدورية الجندي أول فهد قاعد الرويلي باعتراضها قام من فيها بإطلاق النار عليه ما أسفر عن استشهاده.
وأضاف المتحدث أن زميل الجندي تمكن من إعطاب سيارة الجناة، ليترجلوا منها وهم يطلقون النار بشكل عشوائي غير مكترثين بسلامة الموجودين والمارة، وقاموا بالاستيلاء تحت تهديد السلاح على سيارة طبيب من نوع “فورد” كان بداخلها مع زوجته بمواقف المستشفى.
وأشار إلى أنه تم العثور عند تفتيش المركبة التي استخدمها الجناة على قنابل مولوتوف واتضح أن السيارة مسروقة من مدينة الدمام، وبُدِلتْ لوحاتها من قبل العناصر الإرهابية بالقطيف مع لوحات السيارة التي كان يقودها المطلوب مصطفى علي عبدالله المداد عند متابعته من قوات الأمن وتبادل إطلاق النار معه.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج