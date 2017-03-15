أدى أمير منطقة الجوف فهد بن بدر بن عبد العزيز، صلاة الميت ظهر الأربعاء (15 مارس 2017)، بجامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة سكاكا على الشهيد رجل الأمن فهد بن قاعد الخضع الرويلي الذي استشهد أمس إثر تعرضه لإطلاق نار وهو يؤدي عمله.
وكان الرويلي تعرض مساء أمس الثلاثاء، أثناء عمله في نقطة تفتيش أمنية في بلدة الجش، بالقرب من مدخل مستشفى القطيف المركزي؛ لإطلاق نار كثيف من سيارة من نوع “يارس” يقودها مجهولون، وفروا من الموقع.
وقدم أمير منطقة الجوف تعازيه لوالد وأشقاء وذوي الشهيد، سائلًا الله أن يتقبله في منزلة الشهداء.
وأعرب ذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد، وسمو ولي ولي العهد، وأمير منطقة الجوف؛ على مواقفهم الإنسانية تجاه الشهداء وذويهم، وأن مواساة القادة خففت عنهم أحزانهم، وهي شرف لهم ولأولادهم.
وأدى الصلاة مع الأمير، وكيل الإمارة للشؤون الأمنية عبدالرحمن بن نجم البادي، ووكيل الإمارة المساعد للحقوق زايد بن عطا الله الزايد، وقادة القطاعات العسكرية، وعدد من مديري الإدارات الحكومية والضباط وأهالي المنطقة وذوو الشهيد، وجمع غفير من أهالي المنطقة، وتم دفنه في مقبرة اللقائط.وفق “عاجل”.
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