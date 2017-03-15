كشفت التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية مع “بائع العسل” قاتل رجل الأعمال الشهير أحمد العمودي، في جدة، تفاصيل مخطط الجاني لإخفاء حصيلة سرقته التي قدرت بـ14 مليون ريال لدرء الشبهة عن نفسه حال توجيه أصابع الاتهام إليه، مستغلًّا أحد أقاربه.
ووفقا لموقع عاجل أوضحت التحقيقات أن القاتل خدع أحد أقاربه يوجد في الحي الذي يسكنه قرب سوق الأمير متعب في حي الجامعة، وسلمه حقيبة الأموال المسروقة على أنها أغراضه الخاصة التي تحتوي على أشياء مهمة ويخشى تركها في المنزل فتتعرض للسرقة، خاصةً أنه كثير الخروج من المنزل.
وتبين من التحقيقات أن القاتل لم يصارح قريبه بمحتويات الحقيبة التي احتوت على أكثر من 14 مليون ريال.
ونجحت الأجهزة الأمنية في منطقة مكة المكرمة في التوصل إلى القاتل وإعادة الـ14 مليون ريال المسروقة، كما نجحت في التوصل إلى أن سائقًا هنديًّا سهَّل له ارتكاب جريمته؛ حيث أحضره إلى موقع الجريمة وانتظره لينقله بعيدًا عن الموقع فور ارتكابها.
واعترف المتهم اليمني لرجال شرطة محافظة جدة بجريمته بعد فترة طويلة من الإنكار، بعد أن شوهد وهو يدخل منزل رجل الأعمال المغدور، ويتضح وجود علاقة ومعرفة بين الطرفين؛ إذ درج المتهم على بيع العسل لضحيته على فترات متباعدة.
وذكرت التحقيقات عدم تعطل كاميرات منزل رجل الأعمال؛ إذ كانت بعضها مخفية في زوايا غير معروفة لأسباب غير معروفة، وهو الأمر الذي استغله القاتل لارتكاب جريمته في المنزل الذي لا يقطنه غير الضحية.
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