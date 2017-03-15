أكد مختص في قطاع الاتصالات أن مكالمات تطبيق الواتس أب WhatsApp الصوتية والمرئية عبر شبكات الجوال وعلى شبكات الواي فاي لا تزال محجوبة في المملكة، وأن هناك خلل تقني أتاح امكانية الاتصال فقط من المرسل، ولا يمكن استقبال المكالمة نهائياَ من مستقبل الاتصال، حيث يبقى في وضعية رنات اتصال دون التمكن من اتمام الاتصال بين الطرفين.
ووفقا لصحيفة الرياض ينتظر رد رسمي بهذا الشأن من المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الذي وعد ببحث الموضوع مع الإدارة المختصة بالهيئة لتوضيح الصورة بشكل كامل.
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مختص في الاتصالات يكشف حقيقة عودة مكالمات واتس آب في المملكة
مختص في الاتصالات يكشف حقيقة عودة مكالمات واتس آب في المملكة
الخرج اليوم - سعود الحربي :
أكد مختص في قطاع الاتصالات أن مكالمات تطبيق الواتس أب WhatsApp الصوتية والمرئية عبر شبكات الجوال وعلى شبكات الواي فاي لا تزال محجوبة في المملكة، وأن هناك خلل تقني أتاح امكانية الاتصال فقط من المرسل، ولا يمكن استقبال المكالمة نهائياَ من مستقبل الاتصال، حيث يبقى في وضعية رنات اتصال دون التمكن من اتمام الاتصال بين الطرفين.
أكد مختص في قطاع الاتصالات أن مكالمات تطبيق الواتس أب WhatsApp الصوتية والمرئية عبر شبكات الجوال وعلى شبكات الواي فاي لا تزال محجوبة في المملكة، وأن هناك خلل تقني أتاح امكانية الاتصال فقط من المرسل، ولا يمكن استقبال المكالمة نهائياَ من مستقبل الاتصال، حيث يبقى في وضعية رنات اتصال دون التمكن من اتمام الاتصال بين الطرفين.
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