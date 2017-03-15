التين الشوكي من الفواكه الصيفية اللذيذة التي يُفضلها كثيرون لكونها غنيّة بالعديد من الفوائد الصحية التي تقي من التوتر وتنشّط الجسم.
ويحتوي التين الشوكي على فيتامينات، وأملاح معدنية مثل الحديد، والكالسيوم، والماغنسيوم والبوتاسيوم والصوديوم، والفسفور، وبه نسبة كبيرة من الألياف التي تساعد على تحسين عملية الهضم، وأداء الجهاز الهضمي لوظائفه، وينقي الجسم من السموم، ويساعد على علاج القولون العصبي وعسر الهضم والإمساك.
وتعمل بذوره على تنشيط جدران المعدة والأمعاء، لذا فهو مفيد للأشخاص الذين يعانون من قرحة المعدة، كما أنه يحمي الأغشية المخاطية للجهاز الهضمي من تأثير الأعراض الجانبية لبعض الأدوية.
ويوجد في التين الشوكي عُنصر النحاس المهم في تكوين الكولاجين الذي يجعل الجلد صحي ويجعل البشرة تتمتع بالنضارة والحيوية، كما يحتوي على عنصر الحديد الهام لإنتاج الهيموجلوبين الذي يعمل على نقل الغذاء والأكسجين إلى خلايا الجسم، ويساعد على علاج فقر الدم “الأنيميا” والوقاية منها.وفق “تواصل”.
وتحتوي الثمرة الواحدة على 30 سعرة حرارية تقريباً، كما يساعد على هضم المواد الدهنية والوجبات الدسمة، لذلك ينصح بتناولها عقب تناول الأكلات الدسمة وللتخلص من الوزن الزائد، وخفض مستوى السكر في الدم خاصة لمرضى السكري من النوع الثاني، حيث إنه يعمل على تنشيط استجابة الجسم لهرمون الأنسولين.
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