كشفت مصادر عن آخر تطورات قضيتي حارس الشباب محمد العويس ولاعب وسط النصر عوض خميس لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم وقالت إن قضية العويس: “تحتاج وقتا أكثر مما حددته اللجنة المشكلة للقضية لأربعة اسابيع نظرا للتشعب الذي حمله الملف الشبابي المقدم لاتحاد الكرة ويضم العديد من المخلفات للتفاوض مع اللاعب قبل دخوله للفترة الحرة، وتتم دراسته حاليا من اللجنة المشكلة مع اطراف عديدة وربما تكون القرارات شاملة للشباب والأهلي واللاعب من خلال الغرامة المالية وايقاف العويس بعد الاطلاع على كامل الملف الشبابي واستدعاء الاطراف الثلاثة خلال الايام المقبلة وعلى ضوئها سيتم الرفع لاتحاد الكرة لاتخاذ القرارات المتخذ وفق اللوائح والانظمة”.
وحول قضية عوض خميس الذي وقع عقدين مع الهلال والنصر قالت “الرياض” : “ربما يصدر القرار حولها خلال الأسبوع المقبل كحد اقصى لأن الصورة اوضح من قضية العويس وربما يكون اللاعب هو المتضرر الأكبر في القضية والمؤشرات الأولية تؤكد إلى تغريمه سبعة ملايين و200 ألف ريال لنادي الهلال -حسب اللوائح والانظمة- مع احقيته بالمطالبة باسترداد قيمة الشيك الذي قدمه للاعب أثناء توقيع العقد وتكون المطالبة عن طريق جهات خارجية وليس اتحاد الكرة وتحديدا المحاكم الشرعية، فيما سيطال اللاعب عقوبة الايقاف ستة أشهر، وحرمان النصر من التوقيع لفترة تسجيل واحدة للاعبين المحترفين وتغريمه، وربما يكون نادي الهلال بعيدا عن أي عقوبات مالية لأنه وقع مع اللاعب في الفترة الحرة المسموح بها للتفاوض والتوقيع مع أي لاعب تبقى في عقده ست أشهر، وينتظر ان يصادق مجلس ادارة اتحاد الكرة على القرار بعد رفعه من لجنة الاحتراف.
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