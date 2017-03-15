أبدى مدافع الشباب جمال الدين بن العمري استياءه من تجاهل إدارة ناديه لمطالباته المتكررة بالجلوس معه على الطاولة لبحث إمكانية استمراره موسما آخر، مؤكداً أنه يرغب في البقاء لكنه لا يجد أي اهتمام من قبل إدارة النادي التي خاطب فيها المسؤولين ولكن من دون جدوى.
ودخل ابن العمري في نوبة بكاء في غرفة تبديل الملابس بعد خسارة فريقه الأخيرة أمام الفيصلي بنتيجة ١-٢ ولَم يسيطر على أعصابه مستسلماً للحال المتدهور الذي وصل له فريقه.
وعلمت “الرياض” أن المدافع الجزائري المتميز صاحب الـ”٢٩ عاما” أسر للمقربين له أنه سيغادر إلى بلاده من دون العودة للشباب بعد التعامل الذي وجده من إدارة ناديه في ظل صبره على تأخر حقوقه ورغبته في البقاء.
وينتهي عقد ابن العمري بنهاية الموسم المقبل بعد توقيعه الحر مع الشباب لمدة موسمين قادماً من وفاق سطيف الجزائري الا أنه لا يرغب في البقاء والاستمرار حتى نهاية عقده وربما يضطر إلى شراء الفترة المتبقية من عقده.
وغادر ابن العمري إلى بلاده الجزائر لقضاء إجازته التي منحها إياه المدير الفني الوطني سامي الجابر لمدة أربعة أيام على أن تعود التدريبات غداً الخميس.
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