خطف قائد فريق النصر المخضرم ، حسين عبدالغني، الأضواء من الجميع بالوسط الرياضي،عقب تصرفه الغريب خلال مباراة الفريقين مساء الثلاثاء ببريدة ضمن الجولة الحادية والعشرين من دوري جميل للمحترفين.
ففي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من المباراة التي أنتهت بتفوق نصراوي بهدف نظيف،قام قائد العالمي ” حسين عبدالغني ” بلقطة غريبة من النادر حدوثها من لاعب كبير ومخضرم مثله ،حينما ارتقى من مكانه وأمسك بالكرة وكأنه لاعب كرة طائرة لإيقاف هجمة خطيرة للرائد كان سينفرد اللاعب على إثرها بالمرمى.
وأطلق الحكم الصربي ميلوراد مازيتش البطاقة الصفراء في وجه حسين عبدالغني ،وسط اعتراضات قوية من قبل لاعبي الرائد وكذلك مشجعي رائد التحدي بالمدرجات ، لكون قائد النصر أستحق البطاقة الحمراء مباشرة لمنعه هجمة خطيرة كانت من الممكن أن تتسبب في هذه التعادل للرائد بالمرمى النصراوي لولا إيقاف عبدالغني الكرة على طريقة لاعبي الكرة الطائرة.
عقب المباراة ،أشتعل الغضب في الوسط الرياضي السعودي ،جراء تلك اللقطة الغريبة والمثيرة من قائد فريق النصر ،وشنوا هجوما كبير عليه ،لكون تصرفه كان خاطئا ولم يكن ذكيا وصبياني ومن العيب فعله من لاعب مخضرم مثله مهما كان السبب،ووقف الكثيرين مع ما فعله حسين عبدالغني ووصفوه بالتصرف الذكي والمميز وابطاله هجمة كانت من الممكن تسجيلها بالشباك وخروج العالمي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله وليس الفوز.
وشدد البعض بأن عبدالغني لم يستطع تقديم المستوى المنتظر منه بعد عودته للفريق الكروي النصراوي وكان سببا رئيسيا في خسارة العالمي أمام الاتحاد في نهائي كأس ولي العهد،وواصل ذلك الليلة بتحوله للاعب كرة طائرة وليس قدم بعد غيابه فترة ليست بالقصيرة عن الملاعب.
في نفس الوقت ، أشاد الكثير من النصراويين بتصرف قائدهم في تلك اللعبة بقيامه برد فعل ذكي بإيقافه الهجمة التي كانت من الممكن أن تتحول لهدف التعادل للمضيف الرائد بالمرمى النصراوي.
قال مفسر الأحلام .. الشيخ ” فهد المذهل ” تعليقا على ما فعله قائد النصر حسين عبدالغني بالدقائق الأخيرة من موقعة العالمي ومضيفه الرائد ، عبر حسابه الشخصي على تويتر : “عذرا حسين عبد الغني اليوم أيقنت أنك تجيد لعب كرة الطائره فلتكمل مشوارك هناك يا غالي”.
وفق “النادى”.
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