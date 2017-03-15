أكد المدافع البرازيلي برونو أوفيني، محترف نادي النصر، أهمية تحقيق الثلاث نقاط بعد الفوز على الرائد بهدف دون رد في الجولة 21 من دوري جميل للمحترفين، موضحا أن الفريق يتطلع للتحديات المقبلة، وأن عليه الكفاح حتى النهاية.
وعقب نهاية مباراة النصر والرائد، قال برونو في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: “انتصار عظيم، 3 نقاط هامة وصعبة للغاية، نتطلع لمواجهة التحديات المقبلة، وعلينا أن نكافح حتى النهاية”.
ويحتل النصر المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 45 نقطة بفارق 8 نقاط عن نادي الهلال صاحب الصدارة، وذلك قبل 5 جولات على نهاية المسابقة.وفق “النادى”.
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