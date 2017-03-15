قدم رئيس النصر الأمير فيصل بن تركي اعتذاره لجماهير فريقه بعد خسارة نهائي كأس ولي العهد، أمام الاتحاد صفر-1. وقال “محبتي كبيرة جداً لجماهير النصر، وأعتذر لهم عن خسارة الكأس وبإذن الله تعالى نعوضهم في المقبل”.
وأضاف بعد فوز النصر على الرائد 1-صفر في ختام الجولة 21 من “دوري جميل”: “جماهير النصر لها حق العتب ويستاهلون مننا عمل أكبر، وأنا أتحمل مسؤولية خسارة النهائي، وفي حال الفوز أُجيره للجميع، أما الخسارةُ فأنا سأتحملها وحدي، بصفتي الرئيس “
وعن الانتقادات التي طالت الجهاز الفني الحالي بعد النهائي قال: “خسرنا مع الجهاز الفني السابق أربع مباريات، مع فرق مستواها الفني أقل من النصر، ولم نجد من يطالب باستقالته، في الوقت الذي خسر فيه الجهاز الحالي مباراة واحدة فقط”.
وعملنا في إدارة النصر عمل ممنهج من بداية الموسم وخففنا الكثير من المتطلبات المادية على النادي وصل الفريق إلى نهائي كأس ولي العهد ولازالت حظوظه قائمة في الدوري وأمامنا بطولة مهمة وهي بطولة كأس الملك”.وفق “الرياض”.
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