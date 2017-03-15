بتوجيه من رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس : أحمد بن محمد البكيري قامت إدارة الرقابة النسائية بجولات تفتيشية مكثفة خلال الشهرين الماضية على مجموعة من المشاغل والأسواق النسائية والمصانع ، حيث تم ضبط عدد من المخالفات الصحية ومصادرة كمية كبيرة من المواد المنتهية الصلاحية من الصبغات و كريمات طبية للعناية بالبشرة و عدد من مستحضرات التجميل التالفة والغير صالحه للاستعمال ، كما تم تسجيل مخالفات عدد 103 بطاقات منتهية الصلاحية وعدد 88 مخالفة لعدم وجود بطاقات صحية بطاقات صحية و عدد 154من مواد التجميل منتهية الصلاحية .
كما بين رئيس بلدية محافظة الخرج باستمرار الجولات التفتيشية للتأكد من الجميع بتطبيق الشروط والضوابط الخاصة بالمنشئات النسائية .
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345 مخالفة وبطاقة ومواد تجميلية منتهية الصلاحية في قبضة بلدية الخرج
قسم الرقابة النسائية ببلدية الخرج تصادر كميات كبيرة من المواد المنتهية
345 مخالفة وبطاقة ومواد تجميلية منتهية الصلاحية في قبضة بلدية الخرج
الخرج اليوم - سعود الضحوك :
بتوجيه من رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس : أحمد بن محمد البكيري قامت إدارة الرقابة النسائية بجولات تفتيشية مكثفة خلال الشهرين الماضية على مجموعة من المشاغل والأسواق النسائية والمصانع ، حيث تم ضبط عدد من المخالفات الصحية ومصادرة كمية كبيرة من المواد المنتهية الصلاحية من الصبغات و كريمات طبية للعناية بالبشرة و عدد من مستحضرات التجميل التالفة والغير صالحه للاستعمال ، كما تم تسجيل مخالفات عدد 103 بطاقات منتهية الصلاحية وعدد 88 مخالفة لعدم وجود بطاقات صحية بطاقات صحية و عدد 154من مواد التجميل منتهية الصلاحية .
بتوجيه من رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس : أحمد بن محمد البكيري قامت إدارة الرقابة النسائية بجولات تفتيشية مكثفة خلال الشهرين الماضية على مجموعة من المشاغل والأسواق النسائية والمصانع ، حيث تم ضبط عدد من المخالفات الصحية ومصادرة كمية كبيرة من المواد المنتهية الصلاحية من الصبغات و كريمات طبية للعناية بالبشرة و عدد من مستحضرات التجميل التالفة والغير صالحه للاستعمال ، كما تم تسجيل مخالفات عدد 103 بطاقات منتهية الصلاحية وعدد 88 مخالفة لعدم وجود بطاقات صحية بطاقات صحية و عدد 154من مواد التجميل منتهية الصلاحية .
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