أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مبادرة جديدة تهدف إلى تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة واستبدالها بالعمالة الوطنية، وذلك بتطوير آلية جديدة لاستقدام العمالة الأجنبية.
وبحسب الوزارة، فإن المبادرة تقوم على أن يطرح صاحب العمل الوظيفة التي يحتاجها للسعوديين عبر البوابة الوطنية “نطاقات”، وفي حال لم يتقدم سعوديون للوظيفة المطروحة تمنح له تأشيرة استقدام للوظيفة المعلن عنها عبر “نطاقات” تحديداً، مؤكدة أن ذلك سيعطي الأولوية للمواطن.
وأضافت أنها ستطلق مؤشر “جدية” لقياس جدية صاحب العمل، وذلك من خلال المواصفات التي يطلبها للوظيفة، ومن خلال سِيَر السعوديين التي يفحصها، ونتائج المقابلات التي أجراها، وعدد السعوديين الذين جرى استدعاؤهم للمقابلة.
وقالت الوزارة إنها تسعى خلال هذه المبادرات والإجراءات لخفض البطالة إلى 9% بحلول عام 2020، ولرفع مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 30%، وذلك انسجاماً مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.وفق “أخبار 24”.
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