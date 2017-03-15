ذكرت مصادر، أن وزارة التجارة والاستثمار أبلغت وزارة الداخلية بأنها لن تتدخل في تحديد أسعار اللحوم ووجبات المطاعم، مبينة أن تقرير الأسعار في المملكة يخضع للمنافسة الحرة، ودور التجارة يقتصر على حماية هذه المنافسة.
رد “التجارة” جاء، وفقاً لـ”الرياض”، بعد أن طالب عدد من البلديات والمحافظات بتشكيل لجان مشتركة تضم الوزارة، وتعمل على تحديد أسعار اللحوم ووجبات المطاعم وأسعار بعض الخدمات.
كما طلبت وزارة التجارة والاستثمار من وزارة الداخلية إصدار توجيه لإمارات المناطق بأن الأسعار في أسواق المملكة تخضع لعالم المنافسة، وأن الوزارة تحدد أسعار المنتجات المدعومة فقط، بالإضافة إلى أنها تعمل على إزالة العوائق التي تعترض سبيل المنافسة الحرة.
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد نفت أن تكون مسؤولة عن تحديد الأسعار، رغم أن بعض البلديات تبنت مبادرات لتحديد أسعار اللحوم ووجبات المطاعم مؤخراً وبعض السلع والخدمات الأخرى بينها بلدية ظلم، وبلدية أملج، والطائف، وعفيف.
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