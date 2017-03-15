كشف أحد المواطنين عن طريقة جديدة تقوم بها الخادمات المنزليات لسرقة الأموال من مكفوليهم، مطالبا الجميع بالتنبه لها.
وأوضح المواطن في مقطع فيديو تم تداوله، أنه تعرض للسرقة بهذه الطريقة، حيث أقدمت الخادمة على إخفاء الأموال داخل “أنبوب المعجون” و”المستحضرات الطبية” بعد لفها داخل شريط بلاستيكي لحفظها.
وقال إنه فور إخفاء الخادمة للأموال تدعي عدم معرفتها بمصير الأموال، وفور عودتها لبلدها تقوم بقص الأنبوب من الخلف وتستخرج ما سرقته بكل سهولة.
وفق “أخبار 24”.
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