غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم “الأربعاء” اليابان بعد زيارة رسمية.
وكان في وداعه ولي عهد اليابان ناروهيتو وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان أحمد بن يونس البراك، وأعضاء السفارة السعودية في طوكيو.
ووجه خادم الحرمين برقية شكر لامبراطور اليابان اكيهيتو أعرب فيها عن شكره لما لقيه والوفد المرافق له من حسن استقبال وكرم ضيافة.
وأشاد خادم الحرمين بمتانة العلاقة بين البلدين وما أسهمت فيه هذه الزيارة من تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.
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