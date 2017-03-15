استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مقر إقامته في العاصمة اليابانية طوكيو نخبة من الطلبة المبتعثين في اليابان.
وقال خادم الحرمين في كلمة للطلبة “أنتم تمثلون بلدكم هنا.. والحمدلله أن أبناء بلدنا يمثلونها أفضل تمثيل، وهذا ما يسرنا وواجب علينا، بلادكم قبلة المسلمين بلاد الحرمين، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لخدمة الحرمين، وأنتم إن شاء الله سفراء لبلدكم في هذه البلاد، حتى تظهرون الوجه الطيب لبلدكم وشعبكم.. وشكرا”.
من جهة أخرى أمر خادم الحرمين بإلحاق الطلبة والطالبات الدارسين حالياً على حسابهم الخاص في اليابان بالبعثة التعليمية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.
ويشمل توجيه خادم الحرمين من بدأوا الدراسة الأكاديمية في جامعات موصى بها، وفي تخصصات الابتعاث المعتمدة، أو ممن أنهى الساعات المطلوبة في التخصصات الأخرى.
وكان خادم الحرمين الشريفين قد قام بزيارة رسمية لليابان ضمن جولة آسيوية زار خلالها ماليزيا وإندونيسيا وسلطنة بروناي، ومن المقرر أن تشمل أيضاً الصين والمالديف.وفق “أخبار 24”.
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