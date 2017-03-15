ضمن الجولات التفتيشية التي تقوم بها وحدة الخدمات النسائية ببلدية محافظة الخرج وذلك بتوجيه من رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس / أحمد بن محمد البكيري ، أغلقت وحدة الخدمات النسائية أحد المنشآت التعليمية ( معهد نسائي ) يزاول بدون ترخيص ولمخالفته الأنظمة والإشتراطات البلدية .
والتي أكد فيها رئيس البلدية إستمرار الجولات التفتيشية على المنشآت والمراكز التجارية للتأكد من تطبيق الشروط والضوابط الخاصة بالمراكز وبالمنشآت التعليمية الخاصة .
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج