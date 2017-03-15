كشفت مصادر عن تفاصيل لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع ولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان أمس (الثلاثاء)، لافتة إلى أن “ترامب” كسر البروتوكول الرسمي باستدعائه المصورين الصحفيين لالتقاط صور له مع ضيفه، كما تناول وجبة الغداء مع ولي ولي العهد في الصالة العائلية.
وأوضحت المصادر وفقا ل “العربية”، أن اللقاء شهد مناقشة عدد من الموضوعات المهمة التي تخص المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، مبينة أن الرئيس الأمريكي أشاد بخطوات المملكة تجاه إيران ومواجهة تدخلاتها المستمرة في شؤون دول الجوار.
وبينت المصادر أن “ترامب” أظهر خلال اللقاء حماسة شديدة لحديث الأمير محمد بن سلمان، مدللة على ذلك باستدعائه عددا من المسؤولين الأمريكيين أكثر من مرة للاستماع لأطروحات ولي ولي العهد، مشيرة إلى أن الجانب الأمريكي تعهد بإمداد المملكة باحتياجاتها في تدعيم الجوانب الدفاعية والأمنية، وكذلك تعزيز الشراكة الاستراتيجية الاقتصادية مع المملكة.
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