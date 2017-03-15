أتاحت الخطوط الجوية السعودية خدمة شراء التذاكر عبر أجهزة الخدمة الذاتية بمطار الملك خالد الدولي بالرياض؛ بهدف تيسير الحصول على التذاكر دون مراجعة مكاتب المبيعات، تمهيداً لتعميمها على بقية مطارات المملكة قريباً.
وشملت الخدمة الجديدة وفقاً لـ”الجزيرة”، إنشاء حجز جديد وإصدار التذاكر وقسائم الوزن الزائد، لتكتمل بذلك مجموعة من الخدمات المسهلة لإجراءات السفر، سواء إصدار بطاقات الصعود واختيار الوجبات واختيار المقاعد وتزويد المطارات بماسح ضوئي لقراءة معلومات جواز السفر.
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