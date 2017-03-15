سلّط تقرير تلفزيوني الضوء على قصة شاب سجين تمكن من إكمال دراسته الجامعية داخل سجن الحائر في الرياض، مبيناً أنه حصل على شهادته الجامعية في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود، عقب إتاحة إدارة الجامعة له خيار “التعلم عن بعد”.
وبيّن التقرير وفقاً لـ”العربية”، أن السجين ويدعى “عبدالرحمن” ضمن 114 نزيلاً تخرجوا في 8 تخصصات شرعية وإدارية خلال قضائهم فترات محكوميتهم، موضحاً أن الهدف من إتاحة برنامج “التعلم عن بعد” هو توسيع مدارك السجناء وتغيير حياتهم قبل عودتهم للمجتمع مجدداً.
وأوضح السجين عبدالرحمن البالغ من العمر 42 عاماً، أن الكثير من الأمور والمفاهيم تغيرت لديه منذ دخوله السجن، لافتاً إلى أن إتاحة التعليم الجامعي له ساعدته على تعلم أشياء كثيرة كان يتجاهلها، متمنياً أن تسمح له إدارة السجن بإكمال الدراسات العليا أيضاً، داعياً كل السجناء إلى الاستفادة من برنامج “التعلم عن بعد”.
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