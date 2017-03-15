شهدت مأدبة الغداء التي أقامها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شرف ولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان أمس (الثلاثاء)، حضور عدد من الشخصيات الأمريكية البارزة بمؤسسة الرئاسة وكذلك الأمن القومي، بالإضافة إلى مسؤولين بارزين بالمملكة.
وحضر مأدبة الغداء وفقاً لـ”العربية”، نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس ومستشار الأمن القومي هربرت ماك ماستر ومساعد الرئيس ستيف بانون، إضافة إلى صهر ترامب وكبير مستشاريه بالبيت الأبيض جاريد كوشنر ومستشارة ترامب للشؤون الاقتصادية دينا باول، فيما حضر المأدبة من الجانب السعودي وزير الخارجية عادل الجبير وعدد من كبار مسؤولي المملكة.
وكان “ترامب” قد استقبل أمس، الأمير محمد بن سلمان، في البيت الأبيض٬ ليكون أول مسؤول خليجي يلتقي بالرئيس الأمريكي منذ انتخابه.
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