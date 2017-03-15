تناقل مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” خبراً عن عودة المكالمات الصوتية والمرئية في تطبيق الـ”واتساب” بالمملكة بشكل مفاجئ، وذلك في الساعات المتأخرة من مساء أمس (الثلاثاء).
ودشن المغردون هشتاقاً حول عودة المكالمات المجانية في الواتساب بعدما كان محجوباً، مبدين سعادتهم بالخبر، حيث جرب العديد منهم الاتصال الصوتي والمرئي، ونجح أغلبها إلا أن هناك بعضاً من المستخدمين ذكروا أنهم واجهوا خللاً في عملية الاتصال وسماع صوت الطرف الثاني.
فيما أشارت مصادر إلى أنه ربما حدث خطأ تقني وفتحت الاتصالات المجانية عبر الواتساب، وأنه لا يعني السماح رسميا بذلك، لافتة إلى احتمالية عودة حجب التواصل عبر هذه الخاصية في أي لحظة.وفق “أخبار 24”.
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