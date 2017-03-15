وثّق مقطع فيديو قيام عدد من الأشخاص برحلة تنزه بالقرب من موقع قتال بمنطقة نجران؛ حيث ظهروا وكأنهم يستمتعون بدوي طلقات الرصاص والقذائف وأصوات طائرات الآباتشي، الأمر الذي قوبل باستياء شديد من قِبل بعض مغردي التواصل الاجتماعي.
وأظهر مقطع الفيديو الأشخاص وهم يفترشون الأرض بجوار سيارتين تخصهما، ويتناولون الطعام على مقربة من منطقة قتال بنجران ويشاهدون طائرات ومدفعية تقصف مواقع عسكرية تابعة للحوثيين، فيما عبّر مغردون بـ”تويتر”، عن غضبهم من تصرف المواطنين معتبرين أن ذلك يعد “هياطاً” وتصرفاً مرفوضاً جراء تعريض حياتهم للخطر.
وفق “أخبار 24”.
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