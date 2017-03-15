رصد تقرير صحفي تاريخ ومزايا قصر اكاساكا الياباني الذي يقيم فيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال زيارته الحالية إلى طوكيو، لافتاً إلى أن بناءه جرى قبل نحو 100 عام في حي ميناتو على أطراف العاصمة اليابانية.
وبيّن التقرير وفقاً لـ”العربية”، أن القصر الذي بُني خصيصاً لإقامة الإمبراطور الياباني يحمل الطراز النيو الباروك الغربي باليابان، كما جرى إعادة بنائه وترميمه مرتين؛ الأولى كانت عام 1969؛ بسبب تعرضه للدمار خلال الحرب العالمية الثانية، والثانية كانت بين عامي 2006 و2009؛ حيث تمت إعادة ترميمه بشكل كامل؛ ليُعد بذلك كنزاً يابانياً.
وأوضح أن مساحة قصر اكاساكا الداخلية تبلغ 15 ألف متر مربع، بينما تبلغ المساحة الكلية للقصر 177 ألف متر، ويلف القصر بممشى يمتد إلى 3 كيلومترات، كما تتميز واجهة المدخل الرئيسي له برسومات إمبراطورية على جانبيها تماثيل للخوذ والدروع اليابانية.
ولفت إلى أن أرضيات القصر لها طابع غربي خالص؛ فالدرج الرئيسي له مصنوع من الرخام الإيطالي وعليه 8 منارات ذهبية، والجدران تمتاز بلمعة خاصة مصنوعة من الرخام الفرنسي، موضحاً أن مدخل القاعة الكبرى للقصر تزينه 8 أعمدة خضراء من الرخام الإيطالي، إضافة إلى لوحتين للرسام الياباني ريوهي كويسو.
وأشار إلى أن القصر بداخله عدة قاعات مميزة، أبرزها قاعة “كاتشو نو ما” وتعني قاعة الزهور والطيور ويتزين سقفها بـ36 لوحة زيتية، وأما قاعة “أساهي نو ما” يوجد بها 16عموداً مصنوعة من الرخام النرويجي، وتغطي الجدران أقمشة يابانية، كما تغطي القاعة سجادة نادرة.
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