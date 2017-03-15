وثق مواطن من خلال مقطع فيديو ركن طائرة قديمة تابعة للخطوط السعودية بين عدد كبير من السيارات المستعملة للتشليح بهدف بيع قطع غيارها في القصيم، ما أثار تعليقات متداوليه.
وأوضح الموطن الذي صوّر المقطع أن مكان بيع قطع السيارات المستعملة “التشليح” يقع في طريق السريع القصيم ــ المدينة بالقرب من مدينة بريدة، مبدياً استغرابه من وجود طائرة بين السيارات المستعملة، متسائلاً عمن سيشتري قطع الطائرة..
من جهتهم، أعرب عدد من متناقلي المقطع عن استغرابهم من عرض قطع طائرة ركاب للبيع، مشيرين إلى احتمالية أن صاحب “التشليح” اشترى الطائرة ثم تورط فيها وعرضها للبيع لعله يجد مَن يشتريها.
وفق “أخبار 24”.
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